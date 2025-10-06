Валдайский форум
6 октября, 06:45

Десятки солдат ВСУ дали дёру с позиций под Сумами после неудачной контратаки

Около 30 солдат ВСУ сбежали с позиций на Сумском направлении после провала

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Десятки бойцов ВСУ самовольно покинули позиции на Сумском направлении. Решение связано с крупными потерями, приведшими к ощутимому пробелу в укомплектовании подразделений. Об этом сообщает проект «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск ВС РФ «Север».

В районе Константиновки подразделение 225-го штурмового полка ВСУ провело одну контратаку. Она не принесла успеха, несколько бойцов были ликвидированы, из-за чего выжившим пришлось откатиться на исходные рубежи.

Командование не смогло в полной мере доукомплектовать штурмовые роты на Сумском направлении. В резервных ротах 80-й ОДШБР, 47-й и 158-й ОМБР зафиксированы массовые самовольные уходы — в каждой роте, по меньшей мере, по 30 военнослужащих покинули позиции.

Ранее Life.ru рассказывал, как российские войска разнесли спрятанные расчёты HIMARS в посёлке в Харьковской области. В итоге была уничтожена сама пусковая установка и необходимая для её работы техника.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Владимир Озеров
