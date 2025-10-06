Два охранника ранены при падении обломков БПЛА на территории НПЗ в Туапсе

Ночью 6 октября в Туапсинском муниципальном округе от падения беспилотника пострадали два человека. Осколки аппарата обрушились на территорию Туапсинского НПЗ, где вспыхнул пожар в помещении охраны. Возгорание оперативно ликвидировали, двух пострадавших доставили в больницу для обследования и лечения. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Ещё фрагменты беспилотника рухнули в селе Дедеркой на участок частного домовладения. Там также возникло возгорание — его быстро потушили, но у дома оказались разбиты и повреждены окна. К счастью, обошлось без пострадавших.

На обоих местах продолжают работу оперативные, специальные и экстренные службы. Они обследуют территории, устраняют последствия и выясняют все обстоятельства инцидента.

Ранее Life.ru рассказывал, что российские силы ПВО за прошедшую ночь сбили над территорией нашей страны 251 украинский беспилотник. Большинство дронов было ликвидировано над акваторией Чёрного моря.