Аэропорт Сочи парализован из-за атак ВСУ – от рейсов отклонились 87 самолётов
В аэропорту Сочи отменено и задержано 87 рейсов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StockphotoVideo
Работа аэропорта Сочи нарушена из-за атаки БПЛА со стороны Украины, задержаны и отменены 87 рейсов. Об этом свидетельствует онлайн-табло воздушной гавани.
На данный момент на прилёт задерживается 45 самолётов, один рейс отменён. В отправлении также есть проблемы: вылет 40 самолётов задержан, один рейс отменён.
Нарушения связаны с ночными атаками ВСУ на Сочи и Туапсе. В районе Чёрного моря было слышно около 10-15 взрывов в течение двух часов. Из-за этого в регионе ввели план «Ковёр». В общей сложности, за прошедшую ночь ПВО сбили 251 украинский беспилотник.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.