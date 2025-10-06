Аэропорт Сочи парализован из-за атак ВСУ – от рейсов отклонились 87 самолётов

Работа аэропорта Сочи нарушена из-за атаки БПЛА со стороны Украины, задержаны и отменены 87 рейсов. Об этом свидетельствует онлайн-табло воздушной гавани.

На данный момент на прилёт задерживается 45 самолётов, один рейс отменён. В отправлении также есть проблемы: вылет 40 самолётов задержан, один рейс отменён.