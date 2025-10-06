Валдайский форум
6 октября, 05:53

Аэропорт Сочи парализован из-за атак ВСУ – от рейсов отклонились 87 самолётов

В аэропорту Сочи отменено и задержано 87 рейсов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StockphotoVideo

Работа аэропорта Сочи нарушена из-за атаки БПЛА со стороны Украины, задержаны и отменены 87 рейсов. Об этом свидетельствует онлайн-табло воздушной гавани.

На данный момент на прилёт задерживается 45 самолётов, один рейс отменён. В отправлении также есть проблемы: вылет 40 самолётов задержан, один рейс отменён.

Нарушения связаны с ночными атаками ВСУ на Сочи и Туапсе. В районе Чёрного моря было слышно около 10-15 взрывов в течение двух часов. Из-за этого в регионе ввели план «Ковёр». В общей сложности, за прошедшую ночь ПВО сбили 251 украинский беспилотник.

Наталья Афонина
