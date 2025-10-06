Таксопарки попросили власти скорректировать закон «О такси»

Российские таксопарки обратились к правительству с просьбой скорректировать федеральный закон «О такси», принятый два года назад. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо главы Международного евразийского форума такси (МЕФТ) Александра Басалаева.

По его словам, действующий закон нуждается в доработке. Среди предложений — создание отдельного подразделения, которое будет курировать сферу такси, внедрение единой региональной информационной системы и установление чётких мер ответственности за нарушения.

В Минтрансе подтвердили, что уже прорабатывают ряд предложений. Сейчас на рассмотрении Госдумы находятся поправки, предусматривающие наказание за работу без разрешения. Однако представители отрасли считают, что без профильной структуры решение проблем затянется.

Глава общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова отметила, что в регионах вопросами отрасли часто занимаются всего один-два сотрудника, что «размывает ответственность и тормозит принятие решений».

Дополнительную напряжённость в отрасли вызвал закон о локализации автомобилей в такси, вступивший в силу весной 2025 года. Он обязывает использовать в сервисах только машины российских брендов. В список Минпромторга вошли Lada и УАЗ, однако представители таксопарков считают, что эти модели не соответствуют стандартам сегмента «Комфорт+» и слишком дороги для массового обновления автопарка.