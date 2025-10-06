«Не пугают эксперименты»: Актриса Арина Постникова раскрыла секреты работы с Юрием Стояновым

Актриса Арина Постникова рассказала о съёмках в сериалах и о работе с Юрием Стояновым. Она отметила, что восхищена его творческим подходом и человеческими качествами. Актриса, сыгравшая роль в сериале «Два холма» подчеркнула, что коллега не боится экспериментов, с юмором относится к себе и партнёрам, при этом уважает профессию и создаёт на площадке атмосферу поддержки.

«Юрий Николаевич — потрясающий. Очень интересно наблюдать, как он работает, как размышляет. Ещё интереснее, когда вы сходитесь во мнениях», — пояснила артистка в беседе с Леди Mail.

По словам актрисы, одним из сложных моментов на съёмках стало то, что героиня участвует в реалити-шоу, и ей приходилось смотреть прямо в камеру, что в кино обычно не практикуется. Постникова добавила, что они с Юрием Стояновым часто обсуждали новинки кино и театра, и она вдохновлялась его энергией и творческим задором.

