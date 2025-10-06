90-летние британцы подсаживаются на кокаин из-за одиночества и болезней

С марта 2024-го по март 2025-го в Великобритании за медицинской помощью из‑за последствий употребления кокаина обратились 723 человека в возрасте от 75 лет. В числе пациентов — восемь граждан, уже достигших возраста 90–99 лет. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на статистику Национальной службы здравоохранения.

Из этих 723 человек 156 получили лечение по поводу хронической наркотической зависимости. Остальные поступали за помощью при абстиненции, а также с депрессиями и психотическими состояниями, вызванными приёмом вещества.

Эксперты отмечают несколько триггеров: у некоторых пожилых людей появилось больше свободных средств и времени, у других — стремление уйти от одиночества или пережить тяжёлую утрату. Захин Ахмед из Центра лечения наркомании UKAT подчёркивает, что у старшего поколения тоже могут обостряться проблемы с психическим здоровьем, и наркотики превращаются в способ справиться с ними. В целом в стране от зависимостей страдают 23 644 человека.

Ранее в Минздраве РФ рассказали, что среди российских регионов больше всего наркозависимых проживает в Хабаровском крае. Известно, что там на 100 тысяч местных приходится 19,6 случаев впервые установленного диагноза наркомании.