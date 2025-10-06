Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 октября, 08:23

«Самую красивую» китаянку умыли на экзамене 5 раз и дёргали за ресницы

В КНР экзаменаторы дёргали слишком красивую девушку за ресницы и умывали 5 раз

Обложка © Weibo

Обложка © Weibo

В Китае красивая абитуриентка едва не провалила вступительные экзамены на курсы телеведущей, так как педагоги никак не могли поверить в её естественную красоту. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP). Экзаменаторы 5 раз заставляли девушку умыться, убрать макияж, а один преподаватель подёргал абитуриентку за ресницы, не веря в их натуральность.

Фото © Weibo

Фото © Weibo

Ху Синьи имеет нестандартную внешность для жительницы Китая, у неё широко распахнутые глаза, густые ресницы и узкое лицо. Девушка поступала в институт, чтобы реализовать свою мечту о работе на телевидении. Несмотря на нападки педагогов, обвинивших её в искусственности, абитуриентка смогла набрать максимальное количество баллов и заняла 17 место в общенациональном рейтинге ведущих.

Фото © Weibo

Фото © Weibo

«Я люблю Университет связи, а Университет связи любит меня», — позже призналась она в соцсети Weibo и рассказала журналистам, что не собирается становиться звездой сериалов или сниматься в рекламе, её мечта — работать с серьёзными репортажами и развиваться. Девушка также выложила на своей странице детские фото, чтобы доказать, что её внешность не менялась никакими хирургическими манипуляциями.

Обвиняемый в убийстве «Мисс Самарская полиция» умер за решёткой
Обвиняемый в убийстве «Мисс Самарская полиция» умер за решёткой

Ранее сообщалось, что уроженка Подмосковья Анастасия Венза победила в конкурсе «Мисс Россия – 2025». Финал конкурса прошёл в концертном зале «Барвиха Luxury Village» при участии 50 девушек из разных регионов России.

Больше интересных историй и новостей о жизни людей — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Китай
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar