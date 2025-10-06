«Самую красивую» китаянку умыли на экзамене 5 раз и дёргали за ресницы

В Китае красивая абитуриентка едва не провалила вступительные экзамены на курсы телеведущей, так как педагоги никак не могли поверить в её естественную красоту. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP). Экзаменаторы 5 раз заставляли девушку умыться, убрать макияж, а один преподаватель подёргал абитуриентку за ресницы, не веря в их натуральность.

Фото © Weibo

Ху Синьи имеет нестандартную внешность для жительницы Китая, у неё широко распахнутые глаза, густые ресницы и узкое лицо. Девушка поступала в институт, чтобы реализовать свою мечту о работе на телевидении. Несмотря на нападки педагогов, обвинивших её в искусственности, абитуриентка смогла набрать максимальное количество баллов и заняла 17 место в общенациональном рейтинге ведущих.

Фото © Weibo

«Я люблю Университет связи, а Университет связи любит меня», — позже призналась она в соцсети Weibo и рассказала журналистам, что не собирается становиться звездой сериалов или сниматься в рекламе, её мечта — работать с серьёзными репортажами и развиваться. Девушка также выложила на своей странице детские фото, чтобы доказать, что её внешность не менялась никакими хирургическими манипуляциями.

