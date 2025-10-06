В ЛЭТИ создали автономную систему экологического мониторинга на энергии бактерий

В ЛЭТИ разработали уникальную компактную систему экологического мониторинга, которая работает на энергии бактерий и предназначена для автономного использования в заповедниках, на сельскохозяйственных полях и участках частных землевладельцев. Устройство измеряет температуру, влажность, атмосферное давление, кислотность почвы и уровень загрязнения, передавая данные на расстояние до 10 км оператору по беспроводной связи, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В ЛЭТИ создали систему экологического мониторинга на энергии бактерий. Видео © телеканал «Санкт-Петербург»

«Устройство состоит из трёх основных частей — сама батарейка, которая состоит из двух электродов. Посередине находится почва, где живут бактерии и вырабатывают энергию, которая питает уже всё остальное. Это часть предназначено как раз для датчиков. Это электрическая схема», — объяснила инженер кафедры инженерной защиты окружающей среды СПБГЭТУ ЛЭТИ Яна Хващевская.

В качестве источника энергии используются микробные топливные элементы: электричество генерируется за счёт метаболической активности почвенных микроорганизмов, таких как геобактер, шеванелла и протеус. Устройство не содержит токсичных компонентов, является экологичной альтернативой литий-ионным аккумуляторам, а его напряжение в 0,4 В повышается с помощью специальных преобразователей и конденсаторов до рабочих значений.

Технология позволяет не только фиксировать текущее состояние территорий, но и выявлять зоны риска, прогнозировать изменения в экосистемах, оценивать эффективность природоохранных мероприятий. Благодаря низкой себестоимости, компактности и отсутствию срока годности, система уже прошла успешные испытания в Петербурге и Ленинградской области, подходит для различных типов почв и сейчас проходит патентование.

