6 октября, 08:25

Спасатели обследовали 229 км дорог в поисках семьи Усольцевых под Красноярском

Обложка © Telegram / КГКУ «Спасатель»

Спасатели Красноярского края обследовали 229 километров лесных дорог на высокопроходимой технике и 34 квадратных километра горно-таёжной местности в рамках поисков пропавшей семьи Усольцевых. На данный момент результатов нет, поиск продолжается.

Спасатели обследовали 229 км лесных дорог на высокопроходимой технике. Фото © Telegram / КГКУ «Спасатель»

«Пошла вторая неделя с момента пропажи семьи Усольцевых с 5-летним ребёнком в лесном массиве п. Кутурчин Партизанского района» говорится в сообщении КГКУ «Спасатель»

На местности ежедневно работают сводные группы спасателей, сотрудники МЧС России, ГСУ СК по Красноярскому краю, полиции и волонтёры. Они закрывают сложные участки горно-таёжной местности. Поисково-спасательные работы усложняются плохими погодными условиями: понижением температуры до минус шести градусов в ночное время суток, дождём, обильными снегопадами и порывами ветра.

Туристки видели пропавшую семью Усольцевых на подходе к горе Буратинка
Туристки видели пропавшую семью Усольцевых на подходе к горе Буратинка

Ранее Life.ru рассказал, что пропавшую семью Усольцевых и их 5-летнюю дочь ищут уже 356 человек и 47 единиц техники. Мать, отца и девочку разыскивают со 2 октября. Они пропали во время похода.

