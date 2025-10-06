Туристки видели пропавшую семью Усольцевых на подходе к горе Буратинка
Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
В Красноярском крае две туристки сообщили следователям, что видели пропавшую семью Усольцевых по пути к горе Буратинка, которая являлась целью их туристического похода. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.
«Достоверно установлено, что на подходе к горе (Буратинка, – Прим. Life.ru) их видели женщины-туристки. Они установлены, допрошены», — говорится в сообщении.
Представители СК также прокомментировали информацию о последней фиксации телефонов пропавших у горы, отметив, что достоверных подтверждений этому на данный момент нет.
Напомним, что семья Усольцевых с маленькой дочерью пропала около недели назад в районе Манской петли. Крупная поисковая группа, включающая профессиональных спасателей, сотрудников правоохранительных органов и волонтеров, ведёт поиски пропавших в тайге. Следствие рассматривает три возможные версии исчезновения семьи.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.