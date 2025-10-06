Туристки видели пропавшую семью Усольцевых на подходе к горе Буратинка

В Красноярском крае две туристки сообщили следователям, что видели пропавшую семью Усольцевых по пути к горе Буратинка, которая являлась целью их туристического похода. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

«Достоверно установлено, что на подходе к горе (Буратинка, – Прим. Life.ru) их видели женщины-туристки. Они установлены, допрошены», — говорится в сообщении.

Представители СК также прокомментировали информацию о последней фиксации телефонов пропавших у горы, отметив, что достоверных подтверждений этому на данный момент нет.