Орбана в Европе часто ругают за «пророссийскость», однако в Москве заявляют, что венгерский премьер просто ставит интересы своей страны и народа выше всего. Ранее Орбан предупреждал ЕС, что в ближайшие месяцы международные отношения обострятся, так как текущие инициативы Брюсселя явно толкают мир к большой войне.