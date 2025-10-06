Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 октября, 08:30

Меркель назвала чушью заявления, что Орбан является троянским конём Путина

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не является «троянским конём» президента России Владимира Путина, заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Она назвала подобные утверждения чушью.

«Нет, это чушь. Мы бы на такое не попались, я считаю это абсурдом», — сказала политик в интервью Partizán.

Меркель подчеркнула, что Орбан всегда самостоятельно выстраивал позицию в европейской политике и чётко обозначал интересы Венгрии.

«Домой вернутся в гробах»: Орбан предупредил о рисках из-за военного курса ЕС
«Домой вернутся в гробах»: Орбан предупредил о рисках из-за военного курса ЕС

Орбана в Европе часто ругают за «пророссийскость», однако в Москве заявляют, что венгерский премьер просто ставит интересы своей страны и народа выше всего. Ранее Орбан предупреждал ЕС, что в ближайшие месяцы международные отношения обострятся, так как текущие инициативы Брюсселя явно толкают мир к большой войне.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Виктор Орбан
  • Путин
  • Ангела Меркель
  • Венгрия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar