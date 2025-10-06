Меркель назвала чушью заявления, что Орбан является троянским конём Путина
Обложка © Life.ru
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не является «троянским конём» президента России Владимира Путина, заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Она назвала подобные утверждения чушью.
«Нет, это чушь. Мы бы на такое не попались, я считаю это абсурдом», — сказала политик в интервью Partizán.
Меркель подчеркнула, что Орбан всегда самостоятельно выстраивал позицию в европейской политике и чётко обозначал интересы Венгрии.
Орбана в Европе часто ругают за «пророссийскость», однако в Москве заявляют, что венгерский премьер просто ставит интересы своей страны и народа выше всего. Ранее Орбан предупреждал ЕС, что в ближайшие месяцы международные отношения обострятся, так как текущие инициативы Брюсселя явно толкают мир к большой войне.
