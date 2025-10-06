Два российских подростка упали со скалы во время отдыха в Турции

В турецкой Аланье спасатели эвакуировали двух российских подростков, упавших с высоты на скалы. Инцидент произошёл вечером 5 октября в районе Бадемагаджы, сообщает местное издание Alanya Postası.

«14-ти 15-летний подростки из России по неустановленной причине упали с высоты на скалы и не смогли оттуда выбраться», — сообщила газета.

Прибывшие на место спасатели успешно эвакуировали раненых подростков и оказали им первую медицинскую помощь. Сейчас пострадавшие россияне госпитализированы в больницу Аланьи, их жизни ничто не угрожает.

Ранее Life.ru сообща, что на Камчатке группа туристов сорвалась во время восхождения на действующий вулкан. В результате они получили травмы рук, лишившись возможности самостоятельно спуститься. Для оказания помощи на место происшествия была направлена вертолётная группа службы медицины катастроф и спасатели МЧС.