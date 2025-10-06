Пилот заметил рой беспилотников над аэропортом Осло и увёл самолёт на второй круг

В Норвегии вновь были замечены беспилотники неизвестного происхождения. В эту ночь Они появились над аэропортом Осло, сообщает издание NRK.

Пилот прямо с воздуха увидел из кабины самолёта рой из 3-5 летящих дронов. Из-за этого ему пришлось повременить с посадкой и покружить вокруг аэропорта.

Ранее Life.ru сообщал, что норвежская полиция задержала трёх граждан Германии, запускавших беспилотники неподалёку от аэропорта. Однако надолго в полицейском участке они не остались, ведь уже скоро всех троих отпустили.