«Начинаем с ума сходить»: Серябкина предупредила о рисках увлечения психологией и соцсетями

На премьере мюзикла Басты «Любовь без памяти» певица Ольга Серябкина поделилась своими мыслями о важности любви к себе. Слова артистки цитирует Пятый канал.

Ольга Серябкина рассказала о важности проявления любви к себе. Видео © Пятый канал

Певица отметила, что чрезмерное увлечение психологическими сессиями стало модным трендом, который не всегда полезен. Артистка предостерегла россиян от злоупотребления такими практиками.

«Я думаю, что злоупотреблять звонками, общением, сессиями с психологами тоже не стоит. Это какой-то тренд. Мы все подхватываем тренды и начинаем с ума сходить», — рассказала она.

Также ранее Серябкина говорила о принятии себя и подчеркнула, что социальные сети создают идеализированное восприятие жизни. Певица считает, что принятие себя поддерживают амбициозные цели и нежелание соглашаться на меньшее.

А ранее Ольга Серябкина шокировала заявлением об отношениях с супругом. По словам певицы, предприниматель Георгий Начкебия воспринимает её не как звезду или домохозяйку, а как целостную и многогранную личность.