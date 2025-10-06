Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 октября, 08:59

«Начинаем с ума сходить»: Серябкина предупредила о рисках увлечения психологией и соцсетями

Ольга Серябкина призвала россиян не увлекаться соцсетями и сессиями у психологов

Ольга Серябкина. Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Ольга Серябкина. Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

На премьере мюзикла Басты «Любовь без памяти» певица Ольга Серябкина поделилась своими мыслями о важности любви к себе. Слова артистки цитирует Пятый канал.

Ольга Серябкина рассказала о важности проявления любви к себе. Видео © Пятый канал

Певица отметила, что чрезмерное увлечение психологическими сессиями стало модным трендом, который не всегда полезен. Артистка предостерегла россиян от злоупотребления такими практиками.

«Я думаю, что злоупотреблять звонками, общением, сессиями с психологами тоже не стоит. Это какой-то тренд. Мы все подхватываем тренды и начинаем с ума сходить», — рассказала она.

Также ранее Серябкина говорила о принятии себя и подчеркнула, что социальные сети создают идеализированное восприятие жизни. Певица считает, что принятие себя поддерживают амбициозные цели и нежелание соглашаться на меньшее.

Иллюзия совершенства: Серябкина раскрыла главный обман соцсетей
Иллюзия совершенства: Серябкина раскрыла главный обман соцсетей

А ранее Ольга Серябкина шокировала заявлением об отношениях с супругом. По словам певицы, предприниматель Георгий Начкебия воспринимает её не как звезду или домохозяйку, а как целостную и многогранную личность.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Ольга Серябкина
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar