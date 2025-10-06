«Начинаем с ума сходить»: Серябкина предупредила о рисках увлечения психологией и соцсетями
Ольга Серябкина призвала россиян не увлекаться соцсетями и сессиями у психологов
Ольга Серябкина. Обложка © ТАСС / Артем Геодакян
На премьере мюзикла Басты «Любовь без памяти» певица Ольга Серябкина поделилась своими мыслями о важности любви к себе. Слова артистки цитирует Пятый канал.
Ольга Серябкина рассказала о важности проявления любви к себе. Видео © Пятый канал
Певица отметила, что чрезмерное увлечение психологическими сессиями стало модным трендом, который не всегда полезен. Артистка предостерегла россиян от злоупотребления такими практиками.
«Я думаю, что злоупотреблять звонками, общением, сессиями с психологами тоже не стоит. Это какой-то тренд. Мы все подхватываем тренды и начинаем с ума сходить», — рассказала она.
Также ранее Серябкина говорила о принятии себя и подчеркнула, что социальные сети создают идеализированное восприятие жизни. Певица считает, что принятие себя поддерживают амбициозные цели и нежелание соглашаться на меньшее.
А ранее Ольга Серябкина шокировала заявлением об отношениях с супругом. По словам певицы, предприниматель Георгий Начкебия воспринимает её не как звезду или домохозяйку, а как целостную и многогранную личность.
Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.