Российские войска освободили Отрадное в Харьковской области
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Российские войска освободили населённый пункт Отрадное Харьковской области. Об этом в сводке сообщает Минобороны РФ.
Село взято под контроль подразделениями группировки войск «Север» в результате активных и решительных действий.
А ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на XXII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» рассказал, что ВС РФ освободили почти 100% территории ЛНР. В ДНР противник контролирует всего 19% земель, в Запорожской и Херсонской областях — 24-25%. При этом на всех направлениях российские войска уверенно удерживают инициативу.