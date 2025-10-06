Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
6 октября, 09:12

Российские войска освободили Отрадное в Харьковской области

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские войска освободили населённый пункт Отрадное Харьковской области. Об этом в сводке сообщает Минобороны РФ.

Село взято под контроль подразделениями группировки войск «Север» в результате активных и решительных действий.

Путин: Юнаковка уже освобождена, а взятие всего Волчанска — дело времени

А ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на XXII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» рассказал, что ВС РФ освободили почти 100% территории ЛНР. В ДНР противник контролирует всего 19% земель, в Запорожской и Херсонской областях — 24-25%. При этом на всех направлениях российские войска уверенно удерживают инициативу.

