Путин: Юнаковка уже освобождена, а взятие всего Волчанска — дело времени

А ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на XXII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» рассказал, что ВС РФ освободили почти 100% территории ЛНР. В ДНР противник контролирует всего 19% земель, в Запорожской и Херсонской областях — 24-25%. При этом на всех направлениях российские войска уверенно удерживают инициативу.