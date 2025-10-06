«Был в добром здравии»: В Екатеринбурге внезапно умер студент-иностранец

В Екатеринбурге 2 октября внезапно скончался студент магистратуры Уральского государственного экономического университета Саид Муавия Мукхтар Сулиман из Ливии. За несколько дней до смерти он чувствовал себя хорошо, сообщил URA.ru знакомый студента.

«Видел его за два дня до смерти, он был в добром здравии. Потом, когда я пошёл в университет, мне сказали, что он умер. Он был очень добрым и отзывчивым», — пояснил собеседник агентства.

Трагедия произошла в общежитии вуза — ночью у Саида случился приступ астмы, который оказался смертельным. Спасти его не удалось, рассказали в пресс-службе УрГЭУ. Саид жил в Екатеринбурге последние семь лет и был активным, отзывчивым студентом. В 2024 году он участвовал в акции «Вальс Победы» и помогал иностранным студентам адаптироваться к учёбе, подчеркнули в университете.

