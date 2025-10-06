Депрессия, приступы и тревожность: Понедельник официально признали самым опасным днём недели

Понедельник является измеримым биологическим стресс-фактором, последствия которого для здоровья сохраняются долгие годы и даже после выхода на пенсию. Об этом сообщает журнал Scientific American, ссылаясь на новые исследования.

Медицинская статистика давно фиксирует, что по понедельникам риск сердечных приступов и уровень тревожности достигают пика. Чтобы найти биологическое подтверждение этому феномену, профессор Тарани Чандола из Университета Гонконга исследовал уровень гормона стресса кортизола.

«Когда человек сталкивается со стрессом, мозг вырабатывает кортизол, помогающий справляться с кратковременным стрессом путём мобилизации энергии и обострения концентрации», — пояснил эксперт. Анализ данных тысяч англичан старше 50 лет показал, что у людей, жаловавшихся на тревогу именно в понедельник, уровень кортизола спустя два месяца был в среднем на 23% выше.

Примечательно, что эта связь наблюдалась как у работающих, так и у вышедших на пенсию участников исследования. Тревога, испытанная в другие дни недели, не приводила к подобному стойкому повышению гормона. Полученные данные свидетельствуют о том, что стресс от понедельников имеет долгосрочный характер и может накапливаться в течение жизни, нарушая регуляцию организма.

