«Сродни истерике»: Прохор Шаляпин откровенно высказался о взаимной любви и отношениях

Певец и финалист «Фабрики звезд-6» Прохор Шаляпин на премьере мюзикла Басты «Любовь без памяти» рассказал о взаимной любви как даре с небес. По его словам, любовь — сложное чувство, которое не каждому удаётся обрести, а тем, кто нашёл, нужно приложить усилия, чтобы сохранить.

Прохор Шаляпин высказался о взаимной любви. Видео © Пятый канал

«Любовь — это, конечно, немножечко истеричное состояние. Это сродни истерике. Учёные уже доказали, что это ничего хорошего», — пояснил Шаляпин в беседе с Пятым каналом.

Певец отметил, что люди родились на этот свет, чтобы любить. По его словам, если это взаимная любовь, то человек становится счастливым, а это бывает редко. Шаляпин также подчеркнул, что если человек отдаёт всю любовь партнёру, а взамен не получает ничего, то лучше направить эту любовь на себя.

«Я всегда сторонник того: если вы влюблены и вас не любят, то переключайте эту любовь на себя тогда», — подытожил артист.

