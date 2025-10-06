Выскочивший на дорогу лось погиб под колёсами «Гранты» и погубил водителя

В Архангельском районе Башкортостана произошло смертельное ДТП со столкновением с лосем, в результате которого погиб водитель автомобиля. Об этом сообщили в правоохранительных органах региона.

На месте трагического происшествия работают экстренные службы. Видео © Telegram / Госавтоинспекция Башкортостана

Инцидент произошёл утром на 47-м километре автодороги Уфа — Инзер — Белорецк. По предварительной информации, 32-летний местный житель, управлявший автомобилем «Лада Гранта», при выполнении обгона совершил наезд на дикое животное, после чего автомобиль вынесло в кювет, где он столкнулся с деревом.

Водитель скончался на месте до прибытия медиков. Трое пассажиров машины были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Сам сохатый виновник ДТП погиб. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливающая все обстоятельства случившегося.

Также сегодня стало известно о смертельной дорожной аварии в Белгородской области. 15-летний юноша решил прокатить друзей в отцовском «Ниссане», но потерял управление, слетел с проезжей части, после чего врезался в дерево и забор частного дома. Трое из пятерых подростков, находившихся в автомобиле, погибли от полученных травм.