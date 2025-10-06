Великобритания собирается организовать провокацию, в ходе которой группа россиян, ранее якобы перешедшая на сторону ВСУ, совершит нападение на европейское гражданское судно. Об этом сказано в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ. Когда «террористов» поймают, по британской задумке, они скажут, что действовали «по заданию Москвы».

«По замыслу британцев, группа воюющих на стороне ВСУ россиян-предателей должна осуществить атаку на один из кораблей ВМС Украины или гражданское судно иностранного государства в одном из европейских портов», — говорится в документе СВР.

Провокация, по мнению Лондона, должна разозлить европейцев и убедить их в необходимости продолжать поставлять оружие Киеву, а также запустить процессы «милитаризации» в самой Европе, чтобы бороться с «российской агрессией». В СВР пояснили, что сейчас Лондон взбешён, так как прекрасно понимает невозможность нанести нашей стране «стратегическое поражение», поэтому прикладывает новые усилия, чтобы сделать РФ «изгоем». Британское руководство видит успехи российской армии в зоне СВО и хочет ответить на это гнусными провокациями, резюмирует разведка.

А ранее в СВР узнали, что Киев готовит резонансную провокацию в Польше. В страну хотят забросить якобы «российско-белорусскую ДРГ», которую «поймают», и «диверсанты» дадут признательные показания. Эта провокация будет иметь ту же цель, что и инциденты с беспилотниками — втянуть европейские страны в вооружённое противостояние с Москвой.