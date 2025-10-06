«Не могут простить»: Историк объяснил, почему Европа стремится к полномасштабной войне с РФ

На Западе открыто говорят о потенциальной войне Объединённой Европы против России с возможным участием США. Причинами конфликта называют не только природные ресурсы и территорию РФ, но и различие цивилизаций — Россия рассматривает себя как самостоятельную цивилизацию, не принимающую статус «туземцев», заявил журналист-международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев.

«Это и есть главное «прегрешение», которое русским Европа не может простить», — подчеркнул эксперт в беседе с «Царьградом».

По его словам, каждая из стран НАТО по отдельности слабее России, но в совокупности они представляют серьёзную силу благодаря экономическому, демографическому и военному превосходству (за исключением ядерного потенциала). При этом, как отметил Латышев, среди стран Североатлантического альянса важным и недооценённым противником является Финляндия с её мобилизационным резервом и реваншистскими настроениями.

Также журналист назвал потенциальных участников конфликта Запада и России: Израиль, Австралия, Новая Зеландия, Япония. Плечом к плечу с Россией встанут Северная Корея, Белоруссия и Китай. Пекин, по мнению автора, при всём желании Запада не примет участия в разделе РФ, поскольку опасается собственной угрозы. Также эксперт назвал страны, которые скорее помогут России в условиях конфликта: Индия, большинство стран Юго-Восточной Азии, латиноамериканские и африканские государства, арабский мир и Сербия.

«Тем не менее необходимо помнить всегда: союзники — а они у России, как видим, тоже имеются, и среди них есть очень значительные — помогут только тогда, когда Россия покажет, что готова и умеет сражаться. Иначе помощь окажется бесполезной», — подытожил специалист.

А ранее Сергей Латышев рассказывал, что европейские страны, включая Финляндию, Польшу и Прибалтику, формируют единый фронт против РФ, основываясь на исторических обидах и политических амбициях. По его словам, коллективное противодействие западных стран требует от России готовности к многоплановому конфликту.