Минус пять, снег и тайга: Шансов найти пропавшую семью Усольцевых почти нет

Шансы найти живой пропавшую в Красноярском крае семью Усольцевых снижаются из-за холодов, сообщает Telegram-канал Baza. По ночам температура в районе поисков опускается до –5 °C, а в тайге уже выпал снег.

По данным издания, оперативники проверили камеры и опросили свидетелей, спасатели исследовали около 130 квадратных километров тайги, но следов семьи не нашли.

Ранее поисковики сообщали, что их сопровождают вооружённые добровольцы — для защиты от медведей. Работу осложняют буреломы, каменные глыбы и снегопад.

Семья из трёх человек исчезла во время похода к горе Буратинка 28 сентября. По данным МВД, они отправились без проводника и перестали выходить на связь.

Гора Буратинка находится в труднодоступной части Партизанского района Красноярского края. Район считается опасным для одиночных маршрутов: здесь часто меняется погода, встречаются бурные реки и крутые склоны, а мобильная связь отсутствует.