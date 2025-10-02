Дикие звери и шок: Спасатель дал мрачный прогноз для пропавшей в тайге семьи с дочкой

Пропавшая в суровой тайге Красноярского края семья Усольцевых с маленьким ребёнком даже в случае благополучного спасения будет неизбежно нести груз психологической травмы. Об этом «Постньюс» сообщил участник ликвидации ЧС, спасатель-доброволец Алексей Урецкий.

По его оценке, шансы на выживание напрямую связаны с качеством экипировки туристов и их подготовкой к экстремальным ситуациям, однако наличие пятилетней дочери он назвал критически отягчающим обстоятельством.

«Маленький ребёнок в такой ситуации это не то, что лишняя нагрузка. Он в тайге как раненый человек. К тому же девочка своим поведением может привлечь внимание хищников», — рассказал он. Спасатель также указал, что подобные инциденты вызывают у людей глубокий шок, который и становится основной причиной затяжных психологических проблем.

Поиски семьи Усольцевых. Видео © ГУ МВД Красноярского края

Ранее Life.ru сообщал, что в Красноярском крае уже пятый день разыскивают семью Усольцевых рядом с Манской петлёй. Семейная пара Ирина и Сергей вместе с малолетней дочкой ушли в поход 28 сентября и с тех пор не вышли на связь. К настоящему моменту их розыски ведутся с привлечением добровольцев и авиации.