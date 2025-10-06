Почти Змей Горыныч: Уж с двумя головами родился в США

В США в результате редкой генетической аномалии родилась уникальная двухголовая змея. Об этом сообщает издание Daily Star.

По информации издания, у 49-летней американки Энн-Кристин Сван из яйца вылупился западный равнинный свиноносый уж с двумя головами. Как пояснила хозяйка, первоначально каждая голова пыталась доминировать и конфликтовала с другой. Вероятность такого события она оценила как один случай на сто тысяч.

Женщина назвала питомца Харибо в честь марки конфет, выпускающей мармелад в форме двухголовой змеи. По мнению хозяйки, аномалия возникла из-за неполного разделения эмбрионов в процессе развития. Сейчас длина рептилии составляет около десяти сантиметров, а обе головы научились координировать действия — правая отвечает за приём пищи, а для питья змея опускает в поилку одновременно обе головы.

