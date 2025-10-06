Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 октября, 10:48

Почти Змей Горыныч: Уж с двумя головами родился в США

Daily Star: В США родился свиноносый уж с двумя действующими головами

Обложка (иллюстрации) © Shutterstock / FOTODOM / Amare Marketing Group

Обложка (иллюстрации) © Shutterstock / FOTODOM / Amare Marketing Group

В США в результате редкой генетической аномалии родилась уникальная двухголовая змея. Об этом сообщает издание Daily Star.

По информации издания, у 49-летней американки Энн-Кристин Сван из яйца вылупился западный равнинный свиноносый уж с двумя головами. Как пояснила хозяйка, первоначально каждая голова пыталась доминировать и конфликтовала с другой. Вероятность такого события она оценила как один случай на сто тысяч.

Женщина назвала питомца Харибо в честь марки конфет, выпускающей мармелад в форме двухголовой змеи. По мнению хозяйки, аномалия возникла из-за неполного разделения эмбрионов в процессе развития. Сейчас длина рептилии составляет около десяти сантиметров, а обе головы научились координировать действия — правая отвечает за приём пищи, а для питья змея опускает в поилку одновременно обе головы.

«Держа трофей»: В Бразилии новорождённый появился на свет с внутриматочной спиралью в руке
«Держа трофей»: В Бразилии новорождённый появился на свет с внутриматочной спиралью в руке

Летом Life.ru рассказывал, что в Штатах родился самый «старый ребёнок» в мире. Этот случай не похож на события фильма про Бенджамина Баттона: старость объясняется датой внематочного оплодотворения эмбриона — оно произошло в 1994 году. Получается, что новорождённый ждал «усыновления» 30 с половиной лет.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Животные
  • США
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar