Life.ru узнал о трёх паспортах брата Галкина*, ставшего «оружейным королём» в России

У брата Максима Галкина* обнаружили сразу несколько гражданств. Дмитрий Галкин на момент начала СВО возглавлял Военно-промышленную компанию, которая выпускает бронетранспортёры, вездеходы, плавающие машины и другую подобную технику. Life.ru публикует детальное расследование о том, как «оружейный король» и «по совместительству» брат юмориста оказался человеком с двойным дном.

Полтора года назад в особняке Дмитрия Галкина в Троицке прошли обыски силовиков. Причиной стало сокрытие им израильского гражданства. Брат юмориста не первый раз фигурирует в поле зрения правоохранителей. По данным за 2020 год, Дмитрий уже привлекался за «нарушение сроков подачи документов, уведомляющих о получении второго гражданства», но тогда речь шла не об израильском, а о казахском гражданстве.

В Казахстане Дмитрий Галкин получил регистрацию и как житель, и как налогоплательщик, и как пациент медучреждений. При этом родился он в Днепропетровске. Известно, что «бывший оружейник» уже давно пытается порвать связи с родиной и начать новую сытую жизнь за границей на заработанные в РФ деньги. В соцсетях Дмитрий Галкин подписался на канал о покупке недвижимости в ОАЭ. Его дочь бросила МГИМО и поступила в Университет Женевы, а сын намекает на своих страницах, что не хочет жить в России, его якобы держит тут лишь «музыкальная карьера».

Ранее сообщалось, что юморист Максим Галкин* продал свой раритетный Bentley Arnage класса люкс, которым владел с 2003 года. Bentley Arnage выпускался с 1998 по 2005 год в количестве около 4 тысяч экземпляров с разными двигателями, при этом около 200 из них были созданы в особом исполнении. Галкин* же более 20 лет являлся владельцем Bentley Arnage 2000 года выпуска с двигателем объёмом 6,75 литра. В марте текущего года автомобиль был выставлен на продажу, и в этот же период сменил владельца и номерной знак.