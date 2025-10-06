Валдайский форум
6 октября, 11:21

Внешняя разведка узнала о бешенстве кабинета Стармера и сборе «‎предателей-россиян» в Лондоне

СВР: Лондон взбешён провалом усилий добиться стратегического поражения России

Обложка © freepik / vwalakte

Британия пришла в ярость, осознав безрезультатностью своих попыток нанести «стратегическое поражение» России, поэтов в Лондоне готовы пойти на любую провокацию, чтобы переломить ход развития событий и заставить Москву стать «изгоем». Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«По поступающей в СВР информации, в Лондоне взбешены тем, что многолетние британские усилия добиться «стратегического поражения» России и превратить её в страну-изгоя терпят крах», — сказано в тексте. Внешняя разведка узнала, что Британия решилась на провокацию, понимая очевидные успехи ВС РФ в зоне СВО.

Как ранее рассказали в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ, Великобритания собирается организовать провокацию, в ходе которой группа россиян, ранее якобы перешедшая на сторону ВСУ, совершит нападение на судно в европейском порту. По задумке, «плохие русские» потом должны признаться на допросе в том, что действовали по указке Москвы. Это якобы убедит европейцев продолжать финансировать Киев и сплотиться из-за «российской агрессии».

