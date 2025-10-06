Минфин выделит дополнительные средства на борьбу с БПЛА и защиту границ России

На усиление защиты российских границ и борьбу с дронами-разведчиками из федерального бюджета будут выделены дополнительные средства. Об этом заявил глава Минфина России Антон Силуанов в рамках парламентских слушаний.

«Необходимые ресурсы с силовыми ведомствами определены и учтены в бюджете. Дополнительные средства направлены на борьбу с беспилотниками, усиление безопасности транспортной инфраструктуры, повышение безопасности приграничных и новых регионах», — сказал Силуанов.

Министр уточнил, что выделенные ассигнования также предназначены для повышения уровня защищенности транспортных узлов и объектов инфраструктуры.

Ранее Life.ru сообщал, что системами противовоздушной обороны был уничтожен 251 украинский беспилотный летательный аппарат над территорией 16 регионов России, а также над акваторией Чёрного и Азовского морей. Основная часть дронов была уничтожена над акваторией Чёрного (62 единицы) и Азовского (5 единиц) морей. Среди регионов по числу перехваченных БПЛА лидируют Крым (40), Курская (34) и Белгородская (30) области, за которыми следуют Нижегородская (20) и Воронежская (17) области. Над остальными территориями, включая Московский регион, было сбито значительно меньше беспилотников.