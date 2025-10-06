Оперштаб Кубани связал с логистикой временные перебои на некоторых АЗС
В Краснодарском крае возможные перебои в работе некоторых автозаправочных станций носят временный характер и обусловлены логистическими трудностями. Соответствующее заявление распространил оперативный штаб региона. Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в министерство ТЭК и ЖКХ не поступало данных о тотальном прекращении работы АЗС в муниципалитетах.
«Информации о массовом закрытии АЗС в муниципалитетах в министерство [ТЭК и ЖКХ региона] не поступало. Возможные ограничения на отдельных заправках носят временный характер и связаны с логистикой», — пояснил кубанский оперштаб, подчеркнув, что речь идёт лишь о точечных и кратковременных сложностях.
А ранее эксперт объяснил, что рост цен на бензин в России связан с ситуацией на бирже, а не с дефицитом топлива. Наиболее серьёзные перебои в поставках топлива наблюдаются на независимых автозаправочных станциях, в то время как АЗС крупных вертикально интегрированных компаний сохраняют стабильные запасы. По мнению экспертов, в течение следующих нескольких месяцев положение на рынке должно улучшиться.
