Россиянам объяснили, почему не стоит пить витамин D без назначения врача

Даже правильное питание не полностью компенсирует нехватку солнечного света, особенно в осенне-зимний период. Об этом заявила врач Александра Филёва. По её словам, для восполнения дефицита витамина D важна консультация специалиста, так как самостоятельно назначать и принимать добавки опасно.

«Частично восполнить дефицит можно за счёт питания. Самые богатые витамином D продукты — жирная рыба (лосось, сельдь, скумбрия), печень трески, яичные желтки, сливочное масло, есть витамин D и в некоторых обогащённых продуктах (сухих завтраках, кашах, молочных продуктах)», — подчеркнула специалист в беседе с РИАМО.

Однако даже плюсы сбалансированного питания не всегда позволяют полностью компенсировать нехватку солнечного света, особенно в пасмурные дни. Поэтому при выявленных признаках дефицита рекомендуется обращаться к врачу, который подберёт индивидуальную дозировку витамина D в виде капель или капсул, чтобы избежать передозировки и связанных с этим рисков.

Филёва дополнила, что врач подбирает форму препарата, дозировку и схему приёма, учитывая возраст, вес и состояние здоровья пациента. Самостоятельное начало приёма биологически активных добавок без консультации может привести к избытку витамина, который опасен не меньше, чем дефицит, подытожила врач.

А ранее россиянам объяснили, какие факторы указывают на дефицит витамина D. По словам специалиста, недостаток данного витамина характерен для людей старше 70 лет, жителей северных широт и загазованных городов, вегетарианцев и тех, кто соблюдает строгие диеты, постоянно носит закрытую одежду и регулярно мажется солнцезащитным кремом.