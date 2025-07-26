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26 июля, 15:54

«Замок и ключ»: Названы неочевидные факторы, указывающие на дефицит витамина D

Врач Севастьянова: Забывчивость может указывать на дефицит витамина D

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Чтобы распознать повышенную вероятность дефицита витамина D, необходимо обратить внимание на некоторые факторы, например, забывчивость, когда вы не можете вспомнить, для чего пришли в комнату. Об этом рассказала эндокринолог и эксперт социального проекта Деменция.net Наталья Севастьянова. Кроме того, по её словам, на нехватку важного вещества может указывать тёмный цвет кожи.

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Дефицит витамина D также характерен для людей старше 70 лет, жителей северных широт и загазованных городов, вегетарианцев и тех, кто соблюдает строгие диеты, постоянно носит закрытую одежду и регулярно мажется солнцезащитным кремом. Эксперт отметила, что витамин D можно получать из пищи, для этого нужно включить в рацион сельдь, лосось, скумбрию, печень трески и яичные желтки.

«Рецептор и витамин D — это как замок и ключ. Найдя свой «замок», витамин начинает работу. Он помогает нейронам передавать сигналы друг другу, защищает нервные клетки от повреждений, влияет на иммунные процессы внутри мозга. И также сегодня есть данные, что снижает уровень биомаркеров, связанных с бета-амилоидом (Aβ), у пациентов с деменцией», — заключила собеседница «Газеты.ru».

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Борис Эльфанд
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