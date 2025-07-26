«Замок и ключ»: Названы неочевидные факторы, указывающие на дефицит витамина D

Чтобы распознать повышенную вероятность дефицита витамина D, необходимо обратить внимание на некоторые факторы, например, забывчивость, когда вы не можете вспомнить, для чего пришли в комнату. Об этом рассказала эндокринолог и эксперт социального проекта Деменция.net Наталья Севастьянова. Кроме того, по её словам, на нехватку важного вещества может указывать тёмный цвет кожи.

Дефицит витамина D также характерен для людей старше 70 лет, жителей северных широт и загазованных городов, вегетарианцев и тех, кто соблюдает строгие диеты, постоянно носит закрытую одежду и регулярно мажется солнцезащитным кремом. Эксперт отметила, что витамин D можно получать из пищи, для этого нужно включить в рацион сельдь, лосось, скумбрию, печень трески и яичные желтки.