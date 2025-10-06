Камеры сняли нападение вооружённого «‎охотника на кабанов» на прохожих у стены Цоя на Арбате

У стены Цоя на Арбате в центре Москвы мужчина напал с ножом на прохожих, они доставлены в больницу. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России, прибывшие на место сотрудники ППС и уголовного розыска скрутили ранее судимого москвича в толстовке с надписью «WILD BOAR HUNTER» (Охотник на дикого кабана) и изъяли орудие преступления.

В Москве мужчина с ножом ранил двух человек у стены Цоя. Видео © ГУ МВД России по городу Москве

«Задержан 49-летний житель столицы, который в ходе конфликта нанёс одному потерпевшему множественные удары ножом, а второму гражданину причинил несколько порезов», — рассказали в пресс-службе.

В результате нападения 30-летний мужчина получил серьёзное ранение, его состояние оценивается как тяжёлое. В настоящее время устанавливается степень тяжести вреда, причинённого второму пострадавшему, после чего будет принято дальнейшее процессуальное решение, сообщили в ГУ МВД. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ, а задержанный помещён под стражу.

А в Саратове 22-летний мужчина в ходе словесной перепалки напал на двух студентов местного института. Пострадавшими оказались студенты института прокуратуры Рафаэль и Рамис Вергазовы, они госпитализированы. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», он задержан.