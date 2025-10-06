Валдайский форум
6 октября, 12:15

Скорбящий вдовец Заворотнюк наконец-то вышел в свет с улыбкой

Фигурист Пётр Чернышёв вышел в свет в окружении семьи и с улыбкой на лице

Пётр Чёрнышов. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Фигурист Пётр Чернышёв, овдовевший после смерти актрисы Анастасии Заворотнюк, провёл выходные с семьёй в парке аттракционов. Как в соцсетях сообщила дочь артистки Анна Заворотнюк, там были Мила и Майкл (дочь Чернышёва от Анастасии и его сын).

Чернышёв и его семья в парке аттракционов. Видео © Анна Заворотнюк

Чернышёв и его семья в парке аттракционов. Видео © Анна Заворотнюк

«Было очень тепло, весело и душевно. Накатались, накричались», поделилась впечатлениями блогерша.

В опубликованных фотографиях запечатлён улыбающийся Чернышёв, позирующий с персонажами мультфильмов вместе с Милой. Отдельно Анна отметила творческие эксперименты младшей сестры: девочка самостоятельно делает маникюр и создала «митенки» из отрезанных рукавов платья, с гордостью демонстрируя нестандартный образ.

Ранее певица Алёна Кравец рассказала, что Пётр Чернышёв спустя полтора года после смерти Анастасии Заворотнюк остаётся верен супруге и не ищет новых отношений. По словам артистки, фигурист устроил у себя дома нечто вроде мемориала в память о покойной супруге, где каждая вещь не покидала своего места с тех пор, как Анастасия была жива.

