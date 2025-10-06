Польша без суда и следствия отдала в руки СБУ «подростка-диверсанта‎»

Польские власти выслали на Украину несовершеннолетнего, задержанного сотрудниками СБУ на границе. 16-летнего мальчика подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами, а именно – поиске потенциальных «исполнителей для совершения терактов» и причастности к подрыву у отделений полиции в Незалежной.

«Среди завербованных им лиц оказались двое 15-летних жителей Харькова, осуществивших подрывы возле районных отделений полиции в Слободском и Холодногорском районах города в декабре 2024 года. Девушка забрала СВУ из тайника, а юноша самостоятельно собрал ещё одно СВУ, начинив его металлическими элементами», – утверждает СБУ.

Впоследствии ими была размещена взрывчатка в местах, намеченных для осуществления террористических актов. После дистанционной активации взрывных устройств у полицейских участков, подростки были немедленно задержаны. Примечательно, что это не первый случай, когда польские власти, обходя стандартную процедуру экстрадиции, подразумевающую судебное решение о выдаче, депортируют украинских граждан.

Ранее сообщалось о решении польских властей депортировать гражданина Украины, управлявшего дроном над правительственными зданиями в Варшаве. 21-летнему парню было предъявлено обвинение в нарушении правил использования воздушного пространства. После завершения следственных мероприятий он был передан пограничной службе с целью дальнейшей депортации.