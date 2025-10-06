Меган Маркл сняла видео с задранными ногами на месте гибели принцессы Дианы

Американская актриса Меган Маркл, находящаяся в браке с принцем Гарри, появилась на неделе моды в Париже и вызвала шумиху своим эпатажным видео в соцсети. Она сняла на телефон, как проезжает в лимузине с поднятыми вверх ногами около туннеля, где в 1997 году трагически погибла принцесса Диана.

Меган Маркл в Париже. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ meghan

Подписчики Маркл, а также поклонники королевской семьи тут же возмутились, что американка оскорбила память Леди Ди такой вызывающей позой с задранными ногами. Кроме того, было высказано мнение, что своим видео Маркл сделала жуткое послание принцу Уильяму, не желающему примириться с братом Гарри. Сама Меган пока никак не комментировала скандал.

«Я не понимаю, о чём она думала — она не могла думать. Ни один консультант никогда бы не посоветовал делать что-то настолько странное. Поделиться видео, которое имело какое-либо отношение к трагической смерти принцессы Уэльской, — просто не могу в это поверить», — сказал британский специалист по связям с общественностью Ричард Фитцуильямс журналисту Daily Mail.

Однако нашлись те, кто встал на защиту Меган. По их мнению, видео явно сделано не преднамеренно, а раздутый скандал лишь доказывает желание британцев в очередной раз уколоть американку.

Ранее сообщалось, что принц Гарри впервые за долгое время лично встретился с отцом, королём Великобритании Карлом III. Историческое событие произошло в лондонской резиденции членов монаршей семьи — Кларенс-хауcе. Встреча продолжалась ровно 54 минуты и была отмечена традиционным английским чаепитием, которое прошло «в непринуждённой атмосфере семейного общения». В прошлый раз принц Гарри виделся со своим отцом 19 месяцев назад — в феврале 2024 года.