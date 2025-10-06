Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 октября, 13:07

Суд запретил распространять объявление о продаже санкционных сыров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fabiano musial

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fabiano musial

Московский суд по требованию прокуратуры запретил к распространению объявление о продаже сыров из стран, попавших под продэмбарго. Решение было принято по иску Московско-Смоленской транспортной прокуратуры, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Ведомство обнаружило на популярной интернет-площадке объявление о реализации запрещённых к ввозу сыров, таких как пармезан, бри и горгонзола. Суд удовлетворил требования надзорного органа. Информация была внесена в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора.

SHOT ПРОВЕРКА: В семи популярных сырах из России нашли кишечную палочку
SHOT ПРОВЕРКА: В семи популярных сырах из России нашли кишечную палочку

Ранее сообщалось, что россиянину на 99 лет запретили въезжать в Таиланд из-за кражи санкционных сыров из Европы. Турист из Владивостока объяснил свой поступок стремлением попробовать уникальные деликатесы.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar