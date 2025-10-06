Суд запретил распространять объявление о продаже санкционных сыров

Московский суд по требованию прокуратуры запретил к распространению объявление о продаже сыров из стран, попавших под продэмбарго. Решение было принято по иску Московско-Смоленской транспортной прокуратуры, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Ведомство обнаружило на популярной интернет-площадке объявление о реализации запрещённых к ввозу сыров, таких как пармезан, бри и горгонзола. Суд удовлетворил требования надзорного органа. Информация была внесена в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора.

Ранее сообщалось, что россиянину на 99 лет запретили въезжать в Таиланд из-за кражи санкционных сыров из Европы. Турист из Владивостока объяснил свой поступок стремлением попробовать уникальные деликатесы.