Машина пробила ограждение и упала в реку Яузу в Москве

В Москве автомобиль упал в реку Яузу в районе набережной Говорухина. По предварительным данным, пострадал один человек, его осматривают врачи, сообщает агентство «Москва».

Всё случилось на проспекте Мира в районе Ростокино. Известно, что произошла авария с участием двух автомобилей. Одна из машин пробила ограждение и упала в реку.

Ранее вечером 4 октября на 28-м километре автодороги «Талица – Бутка» в Талицком районе произошло лобовое столкновение легкового автомобиля с трактором. МТЗ-82, который не имел государственной регистрации, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Kia Rio. В результате аварии погибла семья из четырёх человек, включая ребёнка.