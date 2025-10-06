Валдайский форум
6 октября, 13:25

Машина пробила ограждение и упала в реку Яузу в Москве

Обложка © Life.ru / Kandinsky

В Москве автомобиль упал в реку Яузу в районе набережной Говорухина. По предварительным данным, пострадал один человек, его осматривают врачи, сообщает агентство «Москва».

Всё случилось на проспекте Мира в районе Ростокино. Известно, что произошла авария с участием двух автомобилей. Одна из машин пробила ограждение и упала в реку.

