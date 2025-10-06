Суд обязал пару из Ленобласти написать на заборе соседа, что он не вор

Невский районный суд Петербурга взыскал с супружеской пары 20 тысяч рублей компенсации за клевету в пользу их соседа по садоводству. Решение было вынесено по иску мужчины, чьи честь и достоинство пострадали от оскорбительных объявлений. Об этом сообщила руководитель Объединённой пресс-службы судов г. Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Конфликт в СНТ Ленобласти обострился весной 2023 года, когда супружеская пара начала расклеивать на заборе истца листовки. Ключевым доказательством стали показания свидетеля, видевшего, как они размещают надпись «Здесь живёт вор».

Суд обязал ответчиков за свой счёт разместить на том же заборе опровержение в течение месяца, установив неустойку в 500 рублей за каждый месяц просрочки. Также с пары были взысканы судебные расходы.

А ранее Life.ru писал, что россияне рискуют загреметь за решётку и получить штраф за ругань с соседями в домовом чате. Эксперт обратил внимание, что размер штрафа за нецензурную брань, высказанную через интернет-мессенджеры, в некоторых случаях может превышать санкцию за аналогичное правонарушение, совершённое при личном контакте.