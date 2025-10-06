Существуют сомнения в возможности установления воздушного перемирия в зоне спецоперации. Расширение украинских беспилотных полков до уровня бригад ставит под вопрос такую перспективу. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц в своей колонке для kp.ru.

«В конце концов, говоря о перемирии, противник сам свои беспилотные полки расширяет до бригад. Уж точно не для того, чтобы соблюдать моратории», — говорится в статье.

Коц подчеркнул, что для прекращения воздушных атак Киеву не требуется согласие Москвы, однако ранее Украина не проявляла благодарности за подобные жесты доброй воли со стороны России.

Сейчас Москва может рассмотреть возможность воздушного перемирия при соблюдении определённых условий. К примеру, если с соответствующей просьбой обратится не Владимир Зеленский, а президент США Дональд Трамп, и если ВС РФ к тому времени достигнут поставленных целей.

Напомним, что ранее глава киевского режима призвал Россию к одностороннему прекращению огня. Это заявление прозвучало после серии ударов российских войск по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Одновременно с этим Зеленский обратился к странам Евросоюза с призывом усилить давление на Москву с целью добиться завершения конфликта.