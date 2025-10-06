Залужный призвал Киев «посмотреть в космос», говоря о развитии в стране технологий

Украина должна заняться развитием космической отрасли, в том числе созданием систем вывода военных объектов на орбиту, сейчас страна сильно отстаёт в технологическом плане. Об этом сказал бывший главнокомандующий Вооружённых сил Украины (ВСУ), посол Украины в Британии Валерий Залужный в статье для украинского портала «Милитарный».

«Пора посмотреть в космос, потому что единственная возможность сегодня достичь нужного уровня безопасности заключается только в технологических преимуществах во всех областях», — поделился он.

Залужный напомнил, что нельзя полагаться только на американский Starlink, Так, иностранная система дала сбой в марте текущего года, что стало причиной дезориентированности украинских солдат на фронте. По мнению экс-главкома, давно пора взяться за космическую отрасль, ведь у ВСУ до сих пор нет собственных разведывательных систем. Залужный уверен, что нужно привлекать инвестиции на данное «перспективное» направление.

Ранее бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал неэффективность использования американских ракетных систем HIMARS украинской армией без поддержки западной разведки. По его словам, потенциал западных ракет остался не раскрыт.