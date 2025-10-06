Залужный счёл вопиющую уязвимость Украины из-за Starlink рычагом давления Запада
Валерий Залужный. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Валерий Залужный
Бывший главнокомандующий Вооружёнными силами Украины, посол Незалежной в Лондоне Валерий Залужный признал критическую зависимость Киева от западных партнёров в получении спутниковых данных. Особенно это проявилось во время сбоев в работе Starlink, написал он в статье, опубликованной на сайте издания «Милитарный».
«Наше государство… в ракетно-космической отрасли, мягко говоря, отстаёт… это выявило огромную проблему зависимости от стран-партнёров и политической ситуации у них. Если полагаться на иностранную помощь, это также создаёт риски для автономности и оперативности — как в вопросах предупреждения населения, так и в принятии решений на поле боя. Такая зависимость от поставок спутниковых данных иногда становится элементом давления на нашу страну», — констатировал дипломат.
Залужный уточнил, что из-за несвоевременного получения космической разведки украинские войска не смогли раскрыть весь потенциал систем HIMARS. Он также обратил внимание на вопиющую уязвимость, продемонстрированную сбоями в работе спутниковой связи Starlink в марте и сентябре текущего года, что негативно отразилось на боеспособности ВСУ.
В этом же материале Валерий Залужный заявил об огромной разнице в качестве вооружений украинской и российской армий. Экс-главком привёл наглядный пример — удар новейшего ракетного комплекса «Орешник» по промышленному объекту в Днепропетровске в минувшем году.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.