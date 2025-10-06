Студенты СПбГУП пожаловались Путину на отстранение ректора Запесоцкого

Студенты Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов инициировали обращение к президенту РФ Владимиру Путину в связи с отстранением от должности ректора Александра Запесоцкого. О данном факте проинформировало издание РБК. В своём письме на имя главы государства учащиеся заявляют, что назначение исполняющим обязанности руководителя вуза Евгения Лубашева является противозаконным.

«Сотрудникам угрожают привлечением к уголовной ответственности за неисполнение незаконных устных требований; сотрудникам университета не позволяют работать, подвергая многочасовым допросам», — говорится в тексте обращения к Путину.

Авторы обращения также выражают недовольство действиями сотрудников прокуратуры и других силовых ведомств, проводящих в университете проверочные мероприятия.

Ранее Life.ru сообщал, что ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александр Запесоцкий был отстранён от своих обязанностей по решению арбитражного суда. Данная мера связана с иском об изъятии зданий вуза в госсобственность. Врио ректора назначен Евгений Лубашев, директор одного из местных техникумов.