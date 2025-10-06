В России начали строить первую теплицу для выращивания бананов

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут объявила о начале строительства первой в стране специализированной теплицы для промышленного выращивания бананов. Соответствующее заявление прозвучало в ходе её выступления на стратегической сессии форума «Биопром» в Геленджике.

«У нас тренд по бананам пошёл как раз вот в прошлом году отсюда. У нас сейчас начинает строиться первая теплица по бананам», — сказала она.

Глава аграрного ведомства подчеркнула, что современные технологии позволяют России выращивать практически любые культуры, включая экзотические. В качестве примера министр привела недавнее обращение селекционера, запросившего саженцы красного киви — растения, никогда ранее не произраставшего в стране. Лут выразила уверенность в перспективах отечественного тепличного растениеводства.