В США инструктор по прыжкам с парашютом умер, отцепившись в небе от ученика

Американский инструктор по парашютному спорту погиб, случайно отделившись от тандемной системы и упав из самолёта без парашюта. Об этом сообщает издание People со ссылкой на полицию Нэшвилла.

«Спасатели только что сняли парашютиста, который застрял на дереве с открытым парашютом в лесу в 4500 квартале шоссе Ашленд-Сити. С ним всё будет в порядке. Этот парашютист отделился в самолёте от тандемной установки с инструктором. Предполагается, что инструктор упал с неба без парашюта», — говорится в заявлении.

Его ученик благополучно приземлился, хотя и застрял на дереве. Ещё двое парашютистов из того же самолёта также приземлились без проблем. Тело 35-летнего инструктора нашли после нескольких часов поисков. Сейчас полиция выясняет причины происшествия.

Ранее в подмосковном Серпухове на аэродроме скайцентра произошёл несчастный случай со смертельным исходом. 58-летний мужчина приехал, чтобы снова начать прыгать. Он уже имел опыт в парашютном спорте. Во время прыжка у него не раскрылся основной парашют. Затем не сработал и запасной.