«Сравните с сектором Газа»: Украинцев пристыдили за жизнь в кайф на фоне конфликта

Украинцы хорошо живут, несмотря на боевое столкновение с Россией, особенно если сравнить их уровень жизни с палестинцами, находящимися под постоянными обстрелами со стороны Израиля. Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью изданию «Главком».

«Сравните, как живут во время войны в Афганистане, Йемене или Палестине. Извините, мы живём кайфуя — с караоке, концертами, ресторанами и всем остальным. Нам жаловаться не на что, у нас очень хорошие условия, как бы это ни звучало во время войны», — сказал он.

По словам Кима, есть разве что отличия в жизни украинцев в прифронтовой зоне и в глубоком тылу, при этом разрыв продолжает увеличиваться, что сказывается на образе жизни, обсуждаемых темах и проведении досуга.

Ранее сообщалось, что мужчины призывного возраста в Одессе начали носить с собой холодное оружие, чтобы при необходимости отпугнуть или порезать приставучих сотрудников ТЦК.