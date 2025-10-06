Открываются сфинктеры: Россиянам объяснили, как температура еды влияет на пищеварение

Новость о том, что температура пищи и напитков может влиять на психическое состояние человека, вызвала интерес среди пользователей Интернета: утверждается, что любители холодных перекусов чаще страдают от депрессий и тревожных расстройств, тогда как сторонники тёплой еды находятся в более гармоничном состоянии.

Диетолог и нутрициолог Александра Гуськова в интервью «Радио 1» отметила, что влияние температуры на пищеварительную систему действительно существует. Тёплая еда способствует лучшему реагированию кишечника — открываются сфинктеры, исчезают спазмы. Она также добавила, что горячая пища, особенно при чрезмерной температуре, может раздражать кишечник, вызывая дискомфорт, однако связь между температурой еды и развитием тревожных или депрессивных состояний вызывает у неё сомнения.

Гуськова подчеркнула, что для хорошего пищеварения рекомендуется отдавать предпочтение тёплым, но не чрезмерно горячим блюдам, чтобы избежать раздражения кишечника и обеспечить гармонию организма. Ведущие специалисты сходятся во мнении, что здоровое питание — залог хорошего настроения и психологического равновесия, но точных научных подтверждений прямой связи между температурой пищи и психическим состоянием пока нет.

А ранее россиянам назвали неожиданную пользу сливы для организма. По словам специалиста, этот фрукт хорошо чистит кишечник, регулирует его работу, а также улучшает состояние микрофлоры.