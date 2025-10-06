Путин определил состав делегации на саммите АТЭС в Южной Корее

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук возглавит делегацию страны на предстоящем саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Кенчжу. Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Направить в город Кенчжу (Республика Корея) в период с 29 октября по 2 ноября 2025 г. делегацию Российской Федерации во главе с заместителем председателя правительства РФ Оверчуком Алексеем Логвиновичем для участия в работе саммита форума АТЭС», — сказано в распоряжении.

15 августа власти Южной Кореи пригласили Путина на саммит АТЭС, который пройдёт с 29 октября по 2 ноября. Но в предыдущие годы президент не всегда лично участвовал в саммитах АТЭС: Россию на этих встречах нередко представляли премьер Михаил Мишустин или глава МИД Сергей Лавров. В Кремле объясняли это насыщенным графиком главы государства и приоритетом других международных мероприятий.