Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 октября, 15:03

Путин определил состав делегации на саммите АТЭС в Южной Корее

Вице-премьер Оверчук возглавит делегацию России на саммите АТЭС в Южной Корее

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук возглавит делегацию страны на предстоящем саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Кенчжу. Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Направить в город Кенчжу (Республика Корея) в период с 29 октября по 2 ноября 2025 г. делегацию Российской Федерации во главе с заместителем председателя правительства РФ Оверчуком Алексеем Логвиновичем для участия в работе саммита форума АТЭС», — сказано в распоряжении.

Российская делегация во главе с вице-премьером Оверчуком прибыла в Египет
Российская делегация во главе с вице-премьером Оверчуком прибыла в Египет

15 августа власти Южной Кореи пригласили Путина на саммит АТЭС, который пройдёт с 29 октября по 2 ноября. Но в предыдущие годы президент не всегда лично участвовал в саммитах АТЭС: Россию на этих встречах нередко представляли премьер Михаил Мишустин или глава МИД Сергей Лавров. В Кремле объясняли это насыщенным графиком главы государства и приоритетом других международных мероприятий.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Южная Корея
  • атэс
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar