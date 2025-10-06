Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 октября, 15:02

«Позор»: Политолог спрогнозировал досрочные выборы президента Франции

Политолог Рубинский: Во Франции могут пройти досрочные президентские выборы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / barmalini

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / barmalini

Руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский допустил возможность проведения досрочных президентских выборов во Франции. По его словам, главной причиной политической нестабильности и частой смены премьер-министров стал ухудшающийся бюджетный дефицит, связанный с растущими расходами на оборону и другие сферы.

«Конечно, позор, потому что за последние два года сменились уже пять глав правительств и кабинетов министров. [Себастьен] Лекорню даже не успел назначить основных министров», — подчеркнул специалист в беседе с телеканалом «Звезда».

Рубинский отметил, что ситуация с бюджетом Франции серьёзнее, чем в таких странах, как Испания, Греция и Португалия, где дефицит присутствует, но контролируется лучше. Политолог добавил, что радикальные оппозиционные силы уже требуют досрочного ухода нынешнего президента, и такой сценарий досрочных президентских выборов вполне реален.

Макрона поставили на счётчик и потребовали уйти в отставку вслед за премьером Франции
Макрона поставили на счётчик и потребовали уйти в отставку вслед за премьером Франции

Напомним, ранее стало известно, что премьер-министр Франции Себастьен Лекорню решил уйти со своего поста после месяца работы. Политик уже направил президенту страны Эмманюэлю Макрону прошение об отставке.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Франция
  • Эмманюэль Макрон
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar