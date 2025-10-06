«Позор»: Политолог спрогнозировал досрочные выборы президента Франции

Руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский допустил возможность проведения досрочных президентских выборов во Франции. По его словам, главной причиной политической нестабильности и частой смены премьер-министров стал ухудшающийся бюджетный дефицит, связанный с растущими расходами на оборону и другие сферы.

«Конечно, позор, потому что за последние два года сменились уже пять глав правительств и кабинетов министров. [Себастьен] Лекорню даже не успел назначить основных министров», — подчеркнул специалист в беседе с телеканалом «Звезда».

Рубинский отметил, что ситуация с бюджетом Франции серьёзнее, чем в таких странах, как Испания, Греция и Португалия, где дефицит присутствует, но контролируется лучше. Политолог добавил, что радикальные оппозиционные силы уже требуют досрочного ухода нынешнего президента, и такой сценарий досрочных президентских выборов вполне реален.

Напомним, ранее стало известно, что премьер-министр Франции Себастьен Лекорню решил уйти со своего поста после месяца работы. Политик уже направил президенту страны Эмманюэлю Макрону прошение об отставке.