6 октября, 16:09

Премьер Нидерландов случайно затроллил Зеленского, «решив» вопрос с Украиной

Схоф заявил, что для вступления Украины в ЕС надо сначала решить проблему с ней

Обложка © ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф допустил оговорку в сторону Украины во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским. Ошибку никто из них не замечал до последнего. Помочь в ситуации и не опозориться смог журналист, присутствовавший на мероприятии. Фраза не смутила и самого экс-комика, стоящего рядом.

Премьер-министр Нидерландов захотел решить проблему с Украиной. Видео © Совместная пресс-конференция Владимира Зеленского с премьером Нидерландов Диком Схофом

Во время своей речи Схоф заявил, что для вступления Украины в Евросоюз необходимо сначала решить проблему с ней самой. Представитель СМИ решил поправить политика. После этого премьер извинился и уточнил, что имел в виду решение проблемы «для» Украины.

«Конечно, мы обсуждаем каждый вопрос, потому что я считаю важным решить проблему с Венгрией, но в первую очередь нужно решить проблему с Украиной», уверенно произнёс речь Дик Схоф, за которую позже ему пришлось извиниться.

Владимира Зеленского уже не раз высмеивали различные политические деятели. Кто-то делал это случайно, а кто-то немерено. Последний раз в сторону главы киевского режима высказался ирландский журналист Чей Боуз. Он прошёлся по выступлению Зеленского на Генассамблее ООН, назвав его вечным попрошайкой и критиком.

Наталья Афонина
  • Новости
  • нидерланды
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
