6 октября, 15:27

Украинский диверсант пытался выдать себя за бойца ВС РФ в ДНР, но забыл сменить штаны

Бойцы ВС РФ обнаружили украинского диверсанта в ходе зачистки в ДНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Украинский военнослужащий был разоблачён после попытки выдать себя за российского бойца, надев форму Вооружённых Сил РФ. Участник специальной военной операции с позывным Алмаз рассказал, что переодетый мужчина даже требовал эвакуировать его с поля боя.

Как вспоминает Алмаз в беседе с RT, подразделение проводило зачистку лесополосы в Донецкой Народной Республике, готовя плацдарм для наступления. Внезапно один из раненых сообщил об исчезновении напарника, отправившегося за водой, после чего бойцы начали поиски.

Они действовали отработанными на полигоне парами: один наблюдал за землёй, а другой контролировал небо и окружающее пространство. Подойдя к полуразрушенному блиндажу, Алмаз спросил, есть ли там кто живой.

Из укрытия вышел человек в штанах от экипировки НАТО, хотя остальное обмундирование было российским. Военнослужащий сразу заподозрил неладное, но незнакомец стал уверять, что он свой, и назвал позывной пропавшего бойца. Позднее установили, что это был украинский военный, который несколько дней скрывался в разрушенном опорном пункте.

Наёмников вербуют в новый батальон операторов беспилотников ВСУ

Ранее стало известно, что десятки украинских военнослужащих ушли в самоволку с позиций на Сумском направлении. Как рассказали в связанном с ГРВ «Север» Армии России медиаресурсе «Северный ветер», такая ситуация обусловлена из-за крупных потерь, из-за которых подразделения ВСУ критически недоукомплектованы.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

