6 октября, 18:53

Лукашенко строго запретил повышать цены в Белоруссии

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко жёстко запретил с сегодняшнего дня любое повышение цен, призвав правительство ориентироваться на благополучие людей, а не на макроэкономические показатели. Такое заявление он сделал в ходе заседания с экономическим блоком кабинета министров.

«Делайте так, чтобы было людям хорошо, а не так, как говорит Николай Игнатьевич, ну давайте на макроуровне. Слушай, да п***р твой макроуровень людям», резко сказал он, комментируя слова первого зампреда правительства.

Глава государства подчеркнул, что рост цен запрещён уже с сегодняшнего дня, а не с завтрашнего, чтобы бизнес не успел за сутки накрутить стоимость товаров. Лукашенко также предупредил, что не допустит проведения бухгалтерских операций, связанных с повышением цен, задним числом.

«Большая афера»: Лукашенко разнёс поляков за закрытую границу
«Большая афера»: Лукашенко разнёс поляков за закрытую границу

Ранее Александр Лукашенко назвал приоритетом сохранение национальной устойчивости Белоруссии в процессе перехода от однополярного к многополярному миру. Для этого, по словам лидера, страна должна сплотиться и мобилизовать все внутренние ресурсы.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Юрий Лысенко
